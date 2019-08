per Mail teilen

Vor dem Karlsruher Landgericht wird am Montagmorgen der Prozess wegen Mordes an einem Jäger aus Birkenfeld (Enzkreis) fortgesetzt. Der 30-jährige Hauptangeklagte hatte am letzten Verhandlungstag Ende Juli einen mitangeklagten 42-Jährigen beschuldigt, die Tat begangen zu haben. Hintergrund der Tat soll ein Waffengeschäft zwischen den Männern gewesen sein. Der Prozess hat Ende April begonnen, mit einem Urteil ist frühestens Anfang September zu rechnen.