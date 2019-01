In Karlsruhe und Pforzheim können Besucher am Sonntag mehrere Museen bei freiem Eintritt erkunden. In Karlsruhe gibt es im ZKM und in der Städtischen Galerie einen Tag der offenen Tür mit Führungen, Workshops und weiteren Aktionen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem 30-jährigen Bestehen des ZKM, was in diesem Jahr gefeiert wird. In Pforzheim ist der Eintritt in viele Museen im Rahmen des Familiensonntags am Nachmittag für Kinder und ihre Begleiter gratis – unter anderem im Technischen Museum und im Schmuckmuseum.