In der Region Karlsruhe/Pforzheim wurde in den vergangenen Tagen mehrfach Buntmetall gestohlen. Dabei entstanden zum Teil sechsstellige Schäden. Zuletzt haben die Diebe in einem Pforzheimer Gewerbegebiet zugeschlagen.

Mehrere Kilo Kupferleitungen sowie Baugeräte und Werkzeug haben die noch unbekannten Täter am Wochenende von einem Rohbau auf der Wilferdinger Höhe mitgehen lassen. Die Polizei spricht von einem Gesamtschaden in Höhe von 200.000 Euro. Im selben Zeitraum haben Diebe von einem Firmengelände in Keltern-Dietlingen Buntmetall im Wert von etwa 15 000 Euro geklaut. Im Februar hatten Diebe die Kupferverkleidung eines Wasserhochbehälters in Neuhausen abmontiert. Und in Karlsruhe wurde vor zwei Wochen ebenfalls in einen Rohbau eingebrochen. Die Täter nahmen Kabel im Wert von 10.000 Euro mit. Der Schaden am Gebäude war zehnmal so hoch. Ob die Taten zusammenhängen, werde derzeit ermittelt, teilte die Polizei mit.