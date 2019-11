Die Schauspielerin Nicole Heesters erhält den diesjährigen Deutschen Hörspielpreis der ARD. Die 82-Jährige werde für ihre schauspielerische Leistung in dem Hörspiel "Die Jahre" ausgezeichnet, teilte der SWR am Donnerstag in Karlsruhe mit. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert. Er wird am Samstag bei den ARD-Hörspieltagen in Karlsruhe vergeben.