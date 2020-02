per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat am Sonntag Haftbefehl gegen einen 32-Jährigen aus Kronau (Kreis Karlsruhe) erlassen. Ihm wird vorgeworfen, am Samstagabend einem 37-Jährigen mehrfach in den Rücken gestochen zu haben. Weil das Opfer eine dicke Jacke trug, wurde er laut Polizei nur leicht verletzt. Der Tatverdächtige konnte zunächst fliehen, wurde aber kurze Zeit später von einer Polizeistreife festgenommen. Der polizeibekannte Mann soll nach Angaben von Zeugen zuvor auf einen weiteren Mann eingestochen haben.