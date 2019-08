per Mail teilen

Im Prozess wegen Mordes an einem Jäger aus Birkenfeld (Enzkreis) vor dem Landgericht Karlsruhe ist der Hauptangeklagte am Montagnachmittag erneut belastet worden. Ein Mitarbeiter der Kriminalpolizei schilderte als Zeuge, wie der 30-Jährige aufgrund von DNA-Spuren ins Visier der Ermittler geraten war. Außerdem sei der Mann von einem Mitangeklagten im Verhör schwer belastet worden. Der Prozess wird am Mittwoch mit weiteren Zeugenaussagen fortgesetzt.