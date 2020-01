per Mail teilen

Im Prozess um versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung hat der Angeklagte vor dem Karlsruher Landgericht ein Teilgeständnis abgelegt. Der 26-Jährige gestand die Tat, bestritt aber eine Tötungsabsicht. Der Angeklagte soll im Mai 2019 in eine Karlsruher Anwaltskanzlei gestürmt sein und zuerst einen dort anwesenden Mann mit den Fäusten attackiert haben. Danach soll der Angeklagte mit einem mitgebrachten Messer mehre Male Richtung des Opfers gestoßen haben. Der Mann erlitt eine tiefe Schnittwunde an der Hand, Prellungen und ein Schädel-Hirn-Trauma. Hintergrund der Attacke sollen laufende Vollstreckungsmaßnahmen gegen die Lebensgefährtin des 26-Jährigen gewesen sein. Der Angeklagte sitzt seit Anfang Juni in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt.