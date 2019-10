Bei einer großen Kontrollaktion in der Region hat das Karlsruher Polizeipräsidium zahlreiche Verstöße festgestellt. Insgesamt wurden am Wochenende rund 1.000 Menschen, 400 Fahrzeuge und 40 Objekte kontrolliert. Unter anderem stellte die Polizei mehr als 30 Straftaten fest – darunter Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, illegales Glücksspiel und Urkundenfälschung. In zwei Shisha-Bars wurden insgesamt rund 70 Kilo unversteuerter Wasserpfeifen-Tabak sichergestellt. Gegen die Betreiber wurde jeweils ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet. Bei Buskontrollen ahndete die Polizei bei 16 von 23 überprüften Fahrzeugen Verstöße. Sechs Busse durften nicht mehr weiterfahren, weil die Fahrer die Lenk- und Ruhezeiten überschritten hatten oder gravierende technische Mängel vorlagen. Die Kontrollen fanden am Wochenende im Rahmen der jährlichen Sicherheitstage statt.