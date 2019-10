Der Karlsruher SC hat am Freitag offiziell die Ausgliederung seiner Profi-Mannschaft in eine Kapitalgesellschaft vollzogen. Die neue GmbH & Co. KG wurde Vereinsangaben zufolge am Freitag vom Amtsgericht Mannheim eingetragen und ist somit in Kraft. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hatte Ende Juni die große Mehrheit für die Ausgliederung gestimmt.