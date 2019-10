Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag in Karlsruhe den Führerschein eines betrunkenen Lkw-Fahrers eingezogen. Der 55-jährige hatte mit 1,6 Promille im Blut versucht aus einer Parklücke auszufahren. Dabei fuhr er zweimal gegen das Heck eines anderen Lkw. Der Fahrer wurde dadurch unsanft geweckt, konnte aber so den betrunkenen Fahrer an der Weiterfahrt hindern.