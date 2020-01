Die art Karlsruhe steht dieses Jahr besonders im Zeichen der Skulpturen. Das Programm der Kunstausstellung in der Messe Karlsruhe wurde am Mittwoch vorgestellt. Neben den Skulpturen in den Hallen entsteht zum ersten Mal ein Skulpturengarten. Im Atrium der Messe werden eine Reihe von Außenplastiken gezeigt. Weitere Schwerpunkte der Kunstmesse sind Fotografie, Malerei und Druckgrafiken. Erstmals wurden sämtliche Ausstellungsstücke digitalisiert, sie sind in einem Online-Katalog einsehbar. Insgesamt sind 210 Galerien aus 16 Ländern vertreten. Erwartet werden rund 50.000 Besucher. Die art Karlsruhe läuft vom 13. bis 16. Februar.