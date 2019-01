Die Kulturstiftung des Bundes fördert in diesem Jahr auch zwei kulturelle Einrichtungen in Karlsruhe. Zur Vergrößerung der kulturellen Vielfalt bei Programm, Publikum und Personal gehen 720.000 Euro an das Badische Staatstheater in Karlsruhe. Auch das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) erhält Zuschüsse. Es bekommt 420.000 Euro für die Ausstellung „Critical Zones“ , die sich mit der aktuellen geopolitische Situation auseinandersetzt.