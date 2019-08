per Mail teilen

Auf dem Rhein bei Karlsruhe-Daxlanden ist am Mittwoch-Nachmittag ein mit drei Personen besetzter Katamaran gekentert. Wegen eines Bruchs des Ruders trieb das Boot manövrierunfähig auf dem Wasser und kollidierte mit einer Tonne. Es trat Wasser ein und das Boot drohte auf einer Buhne liegend zu sinken. Die Wasserschutzpolizei konnte den Katamaran mit einer Leine an Land sichern und in eine stabile Lage bringen. Die Besatzung blieb unverletzt.