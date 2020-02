per Mail teilen

Drei Tage nach dem Kabelbrand am Stuttgarter Hauptbahnhof fahren fast alle Fernverkehrszüge wieder nach Plan. Das erklärte ein Bahnsprecher. Bei drei Verbindungen falle der Halt in Stuttgart aber noch aus. Betroffen sind unter anderem die IC-Züge zwischen München und Karlsruhe, sie halten ersatzweise in Esslingen.