In der Karlsruher Innenstadt ist beim Brand in einer Wohnung am Sonntagmittag ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Feuerwehr schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits Flammen aus einem Fenster im ersten Obergeschoss. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Warum es zum Brand kam, ist noch unklar.