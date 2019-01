Nach Baden-Württemberg kommen nach Angaben des Innenministeriums immer weniger Flüchtlinge. Viele von ihnen wurden im vergangenen Jahr zunächst in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Karlsruhe registriert, bevor sie auf weitere Standorte verteilt wurden. In der Karlsruher LEA sind derzeit noch 900 Flüchtlinge untergebracht, eine Außenstelle in der Kriegsstraße soll aber im Frühjahr geschlossen werden.