per Mail teilen

Die Fotoausstellung "Tempel der Vernunft" von Eva-Maria Lopez ist gestern in der Stadtkirche Durlach gestartet. Zu sehen sind dort Werke der Karlsruher Künstlerin, die Motive der Französischen Revolution aufnimmt. Lopez hat Kirchenräume fotografiert und überblendet die Aufnahmen mit kirchenfernen Bildwelten, teilte die Evangelische Kirche in Karlsruhe mit. Die so entstandenen Kunstwerke stellten die Frage, woran der Mensch des 21. Jahrhunderts glaubt.