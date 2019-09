per Mail teilen

Die A5 ist zwischen Karlsruhe Nord und Karlsruhe Mitte in Richtung Süden zum Teil gesperrt. Dort hatte am frühen Freitagmorgen ein Lkw-Fahrer seinen Anhänger verloren.

Geduldsprobe für die Autofahrer auf der A5 bei Karlsruhe: Nach einem Unfall gegen 4 Uhr am Freitagmorgen war die Autobahn Richtung Süden rund drei Stunden lang voll gesperrt. Seit 7 Uhr ist wieder eine Spur frei. Wie lange die Teilsperrung andauert, ist unklar.

Diesel ausgelaufen

Laut Polizei war ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug an der Anschlussstelle Karlsruhe Nord zu weit nach rechts geraten und mit seinem Anhänger an der Leitplanke hängen geblieben. Der Anhänger löste sich vom Zugfahrzeug und blieb quer auf der Fahrbahn liegen. Am Lastwagen selbst wurde der Tank aufgerissen. Der Fahrer bemerkte aber zunächst nicht, dass der Anhänger fehlte, und fuhr weiter. Dadurch verteilte sich Diesel auf circa 750 Metern Länge auf allen Fahrspuren. Die müssen jetzt aufwändig gereinigt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Zehn Kilometer Stau

Obwohl der Verkehr ausgeleitet wurde, kam es durch die Sperrung auf der A5 zu Stau von bis zu 18 Kilometer Länge. Es gab auch mehr Verkehrsaufkommen im Stadtbereich von Karlsruhe.