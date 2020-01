Bei Streitigkeiten wurden drei Männer am Wochenende in Karlsruhe und Wörth (Rheinland-Pfalz) durch Messerstiche verletzt. In Oberreut (Kreis Karlsruhe) erlitt ein 18-Jähriger einen Stich in den Bauch. Der mutmaßliche Täter konnte kurze Zeit später in einer Wohnung festgenommen werden. Mit einer Stichverletzung im Rücken wurde ein 29 Jahre alter Mann offenbar nach einem Streit in ein Karlsruher Krankenhaus eingeliefert. In Wörth wurde ein 26-Jähriger festgenommen, nachdem er auf einen 18-Jährigen eingestochen hatte.