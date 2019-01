per Mail teilen

In Karlsruhe gibt es seit einigen Wochen einen sogenannten Alkohol akzeptierenden Aufenthaltsraum. Er ist für Menschen gedacht, die sonst auf der Straße trinken würden.

Seit "a³ - der Alkohol akzeptierende Aufenthaltsraum" vor rund zehn Wochen seine Türen öffnete, kommen pro Tag im Schnitt 25 Gäste. Das sagt der Direktor der Diakonie, Wolfgang Stoll. Damit sei der Raum ein voller Erfolg.

Die Besucher kämen zum größten Teil aus der viel diskutierten Alkoholszene am Werderplatz in der Karlsruher Südstadt. Der Raum, der sich gleich in der Nachbarschaft befindet, bietet ihnen nun ein Dach über dem Kopf und Ansprechpartner. Denn Sozialarbeiter kümmern sich vor Ort um die Gäste.

Die Gäste dürfen sich ihren eigenen Alkohol mitbringen. SWR-Reporter Julian Burmeister war zu Besuch in diesem besonderen Aufenthaltsraum.