Die Stadt Karlsruhe ist für die Fahrradstation am Hauptbahnhof Süd mit dem Deutschen Fahrradpreis des Bundesverkehrsministeriums ausgezeichnet worden. In der Kategorie Infrastruktur belegte sie den ersten Platz. Grund sind unter anderem die vielfältigen Serviceangebote, die den Umstieg aufs Rad noch attraktiver machen, so die Jury. Im ehemaligen Parkhaus verknüpfen 680 Stellplätze den Radverkehr nahtlos mit dem öffentlichen Personennahverkehr am Hauptbahnhof.