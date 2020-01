per Mail teilen

Eine Bürgerinitiative will den geplanten Bau des Forums Recht in Karlsruhe an der Kriegsstraße verhindern. Der Ort sei aus historischen, städtebaulichen und ökologischen Gründen falsch gewählt.

Für ein neues Gebäude würde eine traditionsreiche Grünfläche der Karlsruher Innenstadt weichen müssen. Der geplante "hässliche Klotz“ passe dort einfach nicht hin, sagte Ursula Jäger vom CDU-Kreisverband Karlsruhe-Stadt. Außerdem sei schon jetzt absehbar, dass der Platz in dem geplanten Bau nicht für das Forum ausreicht.

Die Initiative sammelt deswegen derzeit Unterschriften, um den Bau auf das Gelände des Karlsruhe Instituts für Technologie (KIT) zu verlegen. Hinter der Petition stehen mehrere Vereine, wie der Verein Badische Heimat, der Bund für Umwelt und Naturschutz und die Friedrich-Weinbrenner-Gesellschaft.

Das Forum Recht soll als ein von der Bundesregierung geplanter Ort den Bürgern des Landes Begriffe aus Recht und Justiz näherbringen und ihnen einen Austausch mit Richtern und Staatsanwälten ermöglichen.