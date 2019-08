per Mail teilen

Mit einem Küchenmesser bewaffnet wollte am Mittwochvormittag ein 27-Jähriger eine Bank auf der Karlsruher Kaiserstraße überfallen. Anstatt Geld zu erbeuten wurde der Mann aber festgenommen. Das Messer soll der Tatverdächtige laut Polizei einem 19-jährigen Bankangestellten an den Hals gehalten haben. Doch der reagierte couragiert und lehnte die Forderung des Räubers ab: Er könne ihm kein Bargeld aushändigen, da er am Schalter keines vorrätig habe. Daraufhin stimmte der Tatverdächtige zu, sich der Polizei zu stellen und wählte sogar selbst die Notrufnummer. Noch während des Anrufs traf eine Streife ein, die den Mann entwaffnete und anschließend festnahm. Mehrere Bankkunden waren bei dem Vorfall geflohen. Verletzt wurde dabei niemand.