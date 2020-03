Das Badische Staatstheater in Karlsruhe ist wegen des Coronavirus ab sofort geschlossen. Das Kunstministerium in Stuttgart hat eine entsprechende Anordnung getroffen. Die Schließung gilt zunächst bis 19. April. Im Baden-Badener Festspielhaus ist das ausverkaufte Konzert der Wiener Philharmoniker am kommenden Samstag abgesagt. Das Team um Intendant Benedikt Stampa arbeitet zudem an Szenarien für den Fall, dass auch die Osterfestspiele 2020 von der Corona-Krise betroffen wären.