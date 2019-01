Am Sonntagabend ist die aktuelle Weihnachtsmarkt-Saison in der Region endgültig abgelaufen. Die letzten beiden Märkte - das Kinderland neben der Karlsruher Kirche St. Stephan und der Christkindelsmarkt in Baden-Baden - schließen am Dreikönigstag um 21 Uhr. Trotz der Regentage vor Weihnachten zieht der private Betreiber des Kinderlands eine durchweg positive Bilanz. Der Programm-Mix aus lebendigen Märchen bis hin zu Ballonkünstlern habe für einen großen Besucherzuspruch gerade in den Ferientagen zwischen den Jahren gesorgt. Auffallend –sowohl in Karlsruhe als auch Baden-Baden seien Besucher weit über die Region hinaus. Die Krippenausstellung in der Kurstadt und ein Bühnenprogramm mit insgesamt 1.200 Musikern, gepaart mit anspruchsvollem Kunsthandwerk, sind für den Betreiber des Baden-Badener Christkindelsmarkts eine Erfolgsgarantie. Beide Märkte werden auch 2019 wieder bis zum 6. Januar geöffnet haben.