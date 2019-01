Der BVB-Attentäter Sergej W. akzeptiert nun doch das Urteil des Dortmunder Schwurgerichts. Sein Verteidiger bestätigte die Rücknahme der Revision. Ende November hatten die Richter den 29-jährigen, in Russland geborenen Deutschen wegen versuchten Mordes zu 14 Jahren Haft verurteilt. Er hatte gestanden, am 11. April 2017 drei Splitterbomben vor dem Mannschaftsbus von Borussia Dortmund gezündet zu haben. Nach dem Urteil hatte neben Sergej W. auch die Staatsanwaltschaft angekündigt, die Entscheidung vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe überprüfen lassen zu wollen. Diese Revision hat weiterhin Bestand, so dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.