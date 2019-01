per Mail teilen

Ein Sondereinsatzkommando der Polizei hat nach den tödlichen Schüssen in der Oberreuter Bar "Foxy" einen Tatverdächtigen festgenommen.

Die Polizei hatte den Mann am Montagvormittag in Linkenheim-Hochstetten aufgespürt. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Tatverdächtige noch im Besitz einer Schusswaffe war, wurde das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg hinzugezogen, teilte die Polizei mit.

Gegen den 53-Jährigen wurde bereits Haftbefehl erlassen

Der Beschuldigte konnte kurz vor 15 Uhr widerstandslos festgenommen werden, als er versuchte aus dem Haus zu flüchten. Gegen den Beschuldigten hatte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe bereits am Sonntag einen Haftbefehl erwirkt. Der 53-Jährige wird noch im Laufe des Montags dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Die Polizei hat den Tatort im Karlsruher Stadtteil Oberreut gesichert SWR Markus Bender

Immer wieder Auseinandersetzungen mit dem späteren Opfer?

Der mutmaßliche Täter war der Polizei bereits kurz nach der Schießerei namentlich bekannt. In der Vergangenheit soll es wiederholt zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden Männern gekommen sein, schreibt die Polizei in einem Pressebericht.

"Die Hintergründe müssten auch eher privat sein", sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Nach dem Mann wird gefahndet, zudem wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Nach ersten Ermittlungen waren das 39-jährige Opfer und der Tatverdächtige in der Nacht zum Sonntag in der Bar. Kurz vor der Tat habe der ältere Mann die Gaststätte verlassen und sei kurz darauf zurückgekommen. Dann habe er unvermittelt geschossen und sei geflohen. Das Opfer wurde noch reanimiert, starb jedoch an den Schussverletzungen.