Im Museum Frieder Burda beginnt am Samstag eine Ausstellung mit Werken der deutschen Künstlerin Karin Kneffel. Kneffel zählt zu den bedeutendsten Künstlerinnen der Gegenwart.

In den 1990er Jahren wurde Karin Kneffel international bekannt für ihre großformatigen fotorealistischen Gemälde mit Früchten. Zu sehen sind aber auch ihre Bilder mit Darstellungen von Feuer, sowie minimalistische Abbildungen von Tieren.

Karin Kneffel ist Professorin an der Akademie der Bildenden Künste in München. Sie war Meisterschülerin von Gerhard Richter, einem der wichtigsten Künstler der Gegenwart weltweit. Die Kneffel Ausstellung war zuvor in der Kunsthalle Bremen zu sehen. Das Museum Frieder Burda zeigt ihre Werke bis Anfang März.