Die Firma Inovan will am Standort Birkenfeld (Enzkreis) 200 Stellen streichen. IG Metall und Betriebsrat fordern von der Geschäftsführung, die Pläne zu überdenken.

Im November hatte die Geschäftsleitung von Inovan bekanntgegeben, am Standort Birkenfeld Personal abbauen zu wollen. Es gehe darum, wettbewerbsfähig zu bleiben, begründete die Chefetage das Vorgehen.

Inovan stellt mit rund 900 Beschäftigten Kontaktteile und Werkstoffe vor allem für die Kommunikations-, Elektro- und Autoindustrie her.

Verlagerung nach Osteuropa geplant

Teile der Produktion sollen nach Osteuropa verlegt werden. Konkret will Inovan innerhalb der nächsten vier Jahre 200 Arbeitsplätze in Birkenfeld streichen. Das wollen Gewerkschaft und Betriebsrat nicht hinnehmen. In zahlreichen Verhandlungen und Versammlungen habe man Vorschläge eingebracht, wie die Standorte Birkenfeld und Stolberg bei Aachen wirtschaftlicher arbeiten könnten, so die IG Metall.