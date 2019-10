per Mail teilen

Zu Beginn des Prozesses um Identitätstäuschung und Urkundenfälschung vor dem Landgericht in Kaiserslautern haben sich die fünf Angeklagten am Montag nicht geäußert. Sie sollen insgesamt 46 Mal Führerscheinprüfungen und Sprachtests für andere gemacht haben. Angeklagt sind vier Männer und eine Frau, die aus Kaiserslautern, Wörth und Karlsruhe stammen. Laut Staatsanwaltschaft haben sie Personalausweise von Migranten gefälscht, die wenig oder gar kein Deutsch sprechen. Mit den gefälschten Dokumenten sollen die Angeklagten anstelle der eigentlichen Kandidaten an theoretischen Führerscheinprüfungen und Sprachtests teilgenommen haben. Ein Urteil gegen die fünf Angeklagten soll im Januar fallen.