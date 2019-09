per Mail teilen

Im Streit um den Stadionneubau des Karlsruher SC wird am Freitag vor dem Landgericht das Urteil erwartet. Der Verein fordert von der Stadt unter anderem mehr Informationen zum Stadionprojekt und bauliche Veränderungen.

Die Fronten zwischen der Stadt Karlsruhe und dem KSC sind immer noch verhärtet. Auch nach intensiven Schlichtungsversuchen zum Prozessauftakt kam es in dieser Woche zu keiner außergerichtlichen Einigung. Der Verein hatte mit einstweiligen Verfügungen beantragt, Einsicht in die Verträge mit dem sogenannten Totalunternehmer, der das Stadion baut, zu bekommen. Nur so habe man eine Kostenkontrolle.

Zeit- und Kostenplan in Gefahr

Außerdem will der der KSC erzwingen, dass der Businessbereich mit weniger Stützen als bisher geplant gebaut wird. Die Stadt als Bauherrin will dem nur zustimmen, wenn die Mehrkosten an anderer Stelle eingespart werden. Je nach Urteil droht zunächst ein Bau- und Planungsstopp. Das könnte den Zeit- und Kostenplan des Gesamtprojekts gefährden.