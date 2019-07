Der ESA-Astronaut Alexander Gerst bekommt am Freitag die Ehrendoktorwürde der Universität in Karlsruhe verliehen. Gerst hatte bis 2003 am heutigen Karlsruher Institut für Technologie (KIT) studiert.

"Astro-Alex" kehrt am Freitag zurück an seine Universität nach Karlsruhe. 2003 wurde er dort bereits für seine Diplomarbeit in Geophysik ausgezeichnet. Nun kommt auch noch die Ehrendoktorwürde dazu. Die Fakultäten für Physik, Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften verleihen dem deutschen ESA-Astronauten die Auszeichnung.

Verleihung an Ex-Studenten

Alexander Gerst hat bis 2003 an der damaligen Universität Karlsruhe Geophysik studiert. In seiner Abschlussarbeit befasste er sich mit dem Inneren der Erde. Sein Studium am Institut für Geophysik des heutigen KIT hat der Astronaut noch in guter Erinnerung:

"Karlsruhe war der Start meiner wissenschaftlichen Karriere und ich kehre immer wieder gerne hierher zurück." Alexander Gerst, ESA-Astronaut

Bei seiner vergangenen Reise ins All schickte Astro-Alex Grüße von der ISS an seine ehemalige Universität:

Der gebürtige Baden-Württemberger aus Künzelsau hat 2014 und 2018 auf der internationalen Raumstation ISS geforscht. Gerst hat bislang insgesamt über 360 Tage im Weltall gelebt.