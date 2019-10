per Mail teilen

Mehr als 400 Porzellanteile werden den Kunstbestand des Badischen Landesmuseums verlassen. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat entschieden, sie nach fast 80 Jahren an die rechtmäßigen Eigentümer zurückzuführen.

Das Geschirr und die zierlichen Porzellan-Figuren aus den berühmtesten Manufakturen des 18. Jahrhunderts nannte einst der jüdische Kunstsammler Ernst Gallinek sein Eigen. Nach dessen Tod 1940 überließen die Nationalsozialisten die Sammlung aber nicht Gallineks Erben, sondern beschlagnahmte sie und übergab sie dem Badischen Landesmuseum.

Eigentlich hatte der Kunstsammler seinen Neffen als Erben bestimmt. Als dieser aber nach Amerika ausgewandert war, änderte Gallinek das Testament zugunsten der jüdischen Gemeinde.

Jüdisches Vermögen wurde vollständig ausgeplündert

2008 ist die Porzellansammlung vom Landesmuseum als NS-Raubgut identifiziert worden. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat sie nun trotz der Testamentsänderung Gallineks Neffen zugesprochen. Man geht davon aus, dass dem Kunstsammler bewusst war, dass jüdisches Vermögen von den Nationalsozialisten ausgeplündert werden würde und sein Neffe nicht an das Erbe kommen könnte. So begründet Julia Kürz vom Oberlandesgericht die Entscheidung.

Nicht der einzige Fall

Was Gallineks Familie jetzt mit der Kunstsammlung tun wird, steht noch nicht fest. Das Landesmuseum hofft aber, einige der Stücke zurückerwerben und so im Bestand halten zu können, sagt Provenienzforscherin Katharina Siefert. Man möchte auch weiterhin die Zeit des Biedermeier in Ausstellungen bildhaft machen können. Der Fall des jüdischen Kunstsammlers Gallinek ist einer mit größerem Umfang, aber nicht der einzige. Provenienzforscherin Katharina Siefert beschäftigt sich ständig mit der Herkunft von kunstgewerblichen Gegenständen und listet sie mit Bild im Internet auf.

Online-Datenbank für Suche nach Erbstücken

Auf der Internetseite "Lost Art"können Nachfahren von Sammlern, die von Verfolgung bedroht gewesen sein könnten, nach Kunstgegenständen suchen. Um diese aber vom Museum zurück zu bekommen, muss meist ein Nachweis vorgelegt werden, so das Oberlandesgericht. Ist der Fall eindeutig, stellt das Nachlassgericht einen Erbschein aus.