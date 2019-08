per Mail teilen

Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) hat am Montag in eine andere Tätigkeit "hineingeschnuppert". Er arbeitete als Elefantenpfleger im Karlsruher Zoo.

Oberbürgermeister Mentrup als Elefantenpfleger

Vom Ausmisten bis zur Fußpflege

Der Arbeitstag begann um 9 Uhr. Ausmisten stand zunächst auf dem Programm. Es war eine besonders schwere körperliche Arbeit, bevor Mentrup mit Elefantendame Jenny und Chef-Pfleger Robert Scholz ins Außengehege des Karlsruher Zoos ging. Dort wurde Jenny mit einem Hochdruckreiniger gewaschen. Sie genoss sichtlich, was der "Neue" im Gehege tat, bis hin zur Fußpflege. Schließlich gab es Heu und Äpfel direkt aus der Hand des Oberbürgermeisters.

"Die Nähe zu diesen herrschaftlichen Tieren, die nach wie vor ihren eigenen Kopf behalten, ist ein tolles Erlebnis" Frank Mentrup (SPD), Karlsruher Oberbürgermeister

Viel Konzentration beim Umgang mit Elefanten

Bis zum Mittag dauerte das Gastspiel. Es sei eine harte Arbeit, bis alles auch im Käfig in Ordnung gebracht ist, so der Oberbürgermeister. Mit Elefanten müsse man sehr strukturiert und sehr klar umgehen. Vom Zoo-Personal gab es Komplimente für den Oberbürgermeister und seine Arbeit mit der 36-jährigen Elefantendame Jenny. "Er hat sich genau an die Anweisungen gehalten. Das ist das A und O. Ansonsten könnte es auch gefährlich werden", sagte Zoodirektor Matthias Reinschmidt.