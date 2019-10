Die Karlsruher Drogeriemarktkette Dm legt beim Umsatz weiter zu. In 13 europäischen Ländern stieg der Konzernumsatz um 4,6 Prozent auf jetzt 11,2 Milliarden Euro. Das geht aus der Jahresbilanz hervor.

Am Donnerstag hat das Unternehmen in der neuen Konzernzentrale in Karlsruhe-Durlach seine Jahresbilanz vorgelegt. Vor allem in den restlichen europäischen Ländern von Österreich bis Mazedonien nimmt die Beliebtheit von Dm-Drogeriemarkt zu. Hier hat das Unternehmen um fast zehn Prozent beim Umsatz zugelegt, in Deutschland liegt der Zuwachs wie im Vorjahr bei 3,2 Prozent.

2.000 Filialen in Deutschland

In Deutschland hat das Unternehmen inzwischen seine 2.000 Filiale eröffnet, insgesamt betragen die Investitionen über 100 Millionen Euro im vergangenen Geschäftsjahr. Bei der Kundenzufriedenheit liegt Dm seit Jahren auf dem ersten Platz. Traditionell weist das Unternehmen 1 Prozent des Umsatzes als Gewinn aus.

Erstmals stellte Christoph Werner als Vorsitzender der Geschäftsführung die Jahresergebnisse vor. Er war im September an die Stelle von Erich Harsch gerückt, der zur Hornbach AG wechselte. Der 46-Jährige ist Sohn des Unternehmensgründers Götz W. Werner. Für Dm arbeiten mehr als 62.000 Beschäftigte, davon rund 41.000 in Deutschland.