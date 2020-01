Im Hinkampf des Finales in der Deutschen Ringerliga hat Weingarten mit 21:9 gegen Ispringen gewonnen. Der Rückkampf findet kommendes Wochenende statt.

Weingarten ist durch den deutlichen Sieg jetzt klarer Titel-Favorit. In der Pforzheimer Jahnhalle hatte Ispringen keine Chance gegen die Gäste. Nur in drei Kämpfen siegte Ispringen, sieben Mal gewann Germania Weingarten. Ispringen hatte aber auch Pech: Der Flug des georgischen Ringers Nugzari Tsurtsumia hatte Verspätung, sodass er seinen Kampf gar nicht antreten konnte. Der Rückkampf in der nur aus fünf Mannschaften bestehenden Deutschen Ringerliga findet am kommenden Samstag in Weingarten statt.