Ein Waldkauz ist im Karlsruher Stadtteil Waldstadt vom Dach eines Einfamilienhauses in einen Kamin gefallen. Das Tier wurde unverletzt gerettet.

Der Kauz landete laut Polizei nach dem Fehltritt hinter der Glasscheibe der Brennkammer im Wohnzimmer des Hauses. Dort war das Tier gefangen.

Dauer 0:40 min Der Waldkauz im Kamin Der Waldkauz im Kamin

Kamin war nicht in Betrieb

Der Kamin war zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht in Betrieb. Die Bewohner staunten, als ihnen der Kauz aus dem Kamin entgegen blickte. Die alarmierte Polizeistreife rief eine Falknerei zu Hilfe. Mit vereinten Kräften konnte das Tier schließlich unverletzt aus seiner misslichen Lage befreit werden.

"Einen Greifvogel und eine Eule hatten wir noch nicht im Kamin!" Pierre Kuhlmann, Falkner aus Karlsruhe

Der Waldkauz wurde vorsorglich beobachtet. Nachdem es ihm offensichtlich gut ging, wurde er in seinem angestammten Gebiet in der Waldstadt in die Freiheit entlassen.

Heiner Kunold erzählt die ganze Geschichte: