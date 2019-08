per Mail teilen

An einer Kreuzung in Iffezheim hat am Montagnachmittag offenbar ein Autofahrer eine rote Ampel übersehen und einen schweren Unfall verursacht. Laut Polizei stieß der Wagen des 73-Jährigen auf der Kreuzung mit einem anderen Auto zusammen, wobei der Unfallverursacher auf dem Dach landete. Er sowie zwei Insassen des anderen Autos wurden verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro.