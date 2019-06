Die Polizei warnt vor einer betrügerischen Masche in Ispringen (Enzkreis). Dort haben sich Unbekannte in den vergangenen Wochen am Telefon als Polizisten ausgegeben, um an Ersparnisse und Wertgegenstände von meist älteren Menschen zu kommen. Die Betroffenen hätten den Trick in allen bekannten Fällen aber durchschaut und sich bei der Polizei gemeldet. Diese rät, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen, einfach aufzulegen und im Zweifel die 110 anzurufen. mehr...