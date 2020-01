Am Sonntag beginnt in der Johanniskirche in der Karlsruher Südstadt zum siebten Mal die Vesperkirche. Mit ihrem Angebot richtet sich die Vesperkirche an arme und bedürftige Menschen.

Die Karlsruher Vesperkirche findet bis 9. Februar täglich von 11 bis 16 Uhr in der Johanniskirche am Werderplatz statt. Morgens wird im Kirchenraum Tee und Kaffee ausgeschenkt. Mittags bekommt jeder Gast für einen Euro ein warmes Mittagessen und am Nachmittag werden kostenlose Vesperpakete verteilt. Mehr als nur eine Essensausgabe Die Vesperkirche ist aber mehr als nur die Möglichkeit, preiswert zu essen und sich aufzuwärmen. Zum Tagesablauf der Vesperkirche gehören auch Kulturprogramm, Angebote für Kinder sowie soziale Beratung und Seelsorge. Ohne Spenden und ehrenamtliche Hilfe wäre die Vesperkirche nicht realisierbar. Die erste Karlsruher Vesperkirche fand 2014 statt. Im vergangenen Jahr haben rund 60 Ehrenamtliche täglich mehr als 300 Menschen mit Essen versorgt.