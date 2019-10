An der Gedenkveranstaltung am Sonntag im französischen Gurs, die an die aus Baden und der Pfalz deportierten Juden erinnert, nehmen auch Vertreter der Stadt Karlsruhe teil. Der Chef des Karlsruher Stadtarchivs, Ernst Otto Bräunche, hält einen Vortrag über die Deportation. In Pforzheim findet am Sonntag um 14:30 Uhr eine Gedenkveranstaltung an der Gedenkstätte am Hauptgüterbahnhof statt.