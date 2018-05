Was für ein Triumpf: zum erste Mal in ihrer Vereinsgeschichte haben die Basketball-Damen von Grüner Stern Keltern die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Am Donnerstag wurden sie vor dem Rathaus in Keltern empfangen.

Einen erstaunlich frischen und ausgeschlafenen Eindruck machten die zwölf frischgebackenen deutschen Basketballmeisterinnen, die sich vor dem Empfang in ihrer Heimatgemeinde Keltern hoch über den Dächern Pforzheims auf dem Sparkassenturm feiern ließen. Dauer 03:05 min Basketballerinnen sind überglücklich Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte haben die Basketball-Damen von grüner Stern Keltern den Meistertitel geholt. Die Meistertrophäe - für Mannschaftskapitänin Stina Barnert Höhepunkt und zugleich Schlusspunkt ihrer Karriere. Sie hat angekündigt, aufzuhören und genoss daher diesen Tag ganz besonders. Lohn harter Arbeit Der Meistertitel sei der Lohn harter und konsequenter Aufbauarbeit über Jahre, waren sich die meisten einig – ein Lob, das eindeutig in Richtung Trainer Christian Hergenröter ging. Kelterns Bürgermeister Steffen Bochinger sagte, Keltern sei zwar schon länger eine Basketball-Hochburg. Doch erst in letzter Zeit schwappe die Begeisterung so richtig auf den Ort über. Eine Euphorie, die hoffentlich noch lange anhält.