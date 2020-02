per Mail teilen

Im Fleischwerk in Rheinstetten sind bei einer Kontrolle 29 ukrainische Arbeitnehmer mit gefälschten Ausweisen festgestellt worden. Insgesamt wurden rund 260 Arbeiter wegen des Verdachts auf illegale Beschäftigung kontrolliert.

Auslöser des Einsatzes waren Hinweise auf offenbar gefälschte Dokumente von Arbeitnehmern, die über eine polnische Firma mit Sitz in Rheinstetten eingeschleust worden waren. Bereits im September 2019 waren Polizeibeamten in Bietigheim durch Mitarbeiter einer Gemeindeverwaltung verdächtige Ausweisdokumente vorgelegt worden, die wenig später durch Kriminaltechniker als Fälschungen identifiziert wurden.

Ermittlungen führen zu mehreren Fälschungen

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellten die Beamten eine Häufung von offenbar gefälschten Dokumenten von Arbeitnehmern einer polnischen Firma fest, die insgesamt 180 Arbeiter in Rheinstetten beschäftigt. Bei der Kontrolle am Dienstag wurden insgesamt 260 Arbeiter kontrolliert.

Kontrolle ergab gefälschte Papiere bei 29 Arbeitern

Tatsächlich festgestellt wurden gefälschte Ausweise bei insgesamt 29 ukrainische Arbeitnehmern. Sie hatten unechte EU-Papiere bei sich, unter anderem slowakische, polnische und litauische Fälschungen, mit denen eine Beschäftigung in Deutschland problemlos ist.

Durchsucht wurde außerdem das Büro der polnischen Firma in Rheinstetten, sowie drei Wohngebäude in Durmersheim und Karlsruhe, in denen die Arbeiter aus der Ukraine untergebracht waren.