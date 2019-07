Das Badische Landesmuseum in Karlsruhe feiert mit einem großen Museumsfest sein 100-jähriges Bestehen. In diesem Rahmen wird auch die neue Ausstellung "Archäologie in Baden" eröffnet.

Vor dem Karlsruher Schloss können die Besucher zwei Tage lang an diesem Wochenende eine Zeitreise von der Steinzeit bis ins Mittelalter machen. Ein umfangreiches Programm mit Mitmachaktionen, Vorführungen und spannenden Auftritten erwartet Jung und Alt. Von der Steinzeit bis zu den Alemannen Historische Gruppen präsentieren auf dem Schlossplatz Alltag und Handwerk von der Steinzeit über die Römer und Kelten bis hin zu den Alemannen. Ein musikalisches Programm sorgt vor der Kulisse des Schlosses für Unterhaltung. Die Gastronomie wartet mit Spezialitäten auf, die das Museumsfest kulinarisch abrunden. Daneben steht die Eröffnung der Ausstellung "Archäologie in Baden" im Mittelpunkt des Festes. In der sogenannten "Expothek" können Besucher erstmals jahrtausende alte Ausstellungsstücke anfassen oder sich auf eine virtuelle Reise durch die Geschichte begeben. Das neue Museumskonzept sieht vor, dass der Besucher selbst zum Nutzer wird und das wird beim Fest am Wochende zum ersten Mal präsentiert.