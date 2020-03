Die Kulturgeschichte des Bades steht im Mittelpunkt einer Ausstellung, die ab Samstag in der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden zu sehen ist. Gezeigt werden kunsthistorische Meisterwerke, aber auch aktuelle Gegenwartskunst.

Banales wie Barbierschüsseln, Badheizer oder Bade-Sandalen stehen Meisterwerken von Dürer, Hockney und Beuys gegenüber. Den Ausstellungsmachern geht es darum, über die in der Kunst dargestellten Baderituale Einblicke in die Kulturen der jeweiligen Epoche zu geben.

Patrick Neumann hat die Ausstellung gesehen:

Dauer 2:35 min Sonderausstellung in der Kunsthalle Baden-Baden Die Staatliche Kunsthalle zeigt ab Samstag eine Schau über die Kulturgeschichte des Bades. Körper. Blicke. Macht. – so heißt die Ausstellung – Patrick Neumann hat sie gesehen.

Es geht um mehr als nur Hygiene und Gesundheit

Die bis zum 21. Juni dauernde Ausstellung wirft einen Blick auf die Badekultur von der Antike bis in die Gegenwart. Dabei geht es um weit mehr als um Hygiene, Gesundheit und Wohlbefinden. Badeanstalten waren von jeher auch Treffpunkte, in denen man sich austauschte und in denen sogar Geschichte geschrieben wurde.

Nacktheit erregt die Gemüter

Wenn auch Männer und Frauen meist streng getrennt waren, wurden die öffentlichen Bäder doch argwöhnisch beäugt. Nacktheit erregte und erregt die Gemüter.

"Das Bad als Ort und der Akt des Badens waren immer auch ideologisch, religiös, sozial und kulturell aufgeladen - und sind es bis heute." Ausstellungskuratoren

Die Ausstellung mit dem Titel "Körper.Blicke.Macht. Eine Kulturgeschichte des Bades" erstreckt sich bis in den städtischen Raum hinein. Das Stadtmuseum, die Thermalbäder und auch die römischen Badruinen in Baden-Baden werden in die Schau mit einbezogen. Leihgaben kommen aus dem Louvre in Paris und dem Schloss von Versailles.