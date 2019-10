Ab Samstag wird der Verkehr auf der B35 von Bretten in Richtung Bruchsal für sieben Wochen durch den Ortskern von Gondelsheim umgeleitet. Damit will das Regierungspräsidium Karlsruhe die Bauarbeiten an der B35 beschleunigen. Durch die Ausleitung des Verkehrs könnten mehrere Bauabschnitte zu einem zusammengefasst werden. So soll die Sanierung der Bundesstraße drei Wochen früher als ursprünglich geplant abgeschlossen sein. Das ist nötig, weil ab April nächsten Jahres die Schnellbahnstrecke Mannheim-Stuttgart gesperrt wird. Die Züge fahren dann auch durch Bruchsal und Gondelsheim. Deshalb werden die Bahnübergänge für den Autoverkehr gesperrt. Auf der B35 wird seit rund einem Monat die Fahrbahndecke saniert.