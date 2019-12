per Mail teilen

Die Karlsruher Einzelhändler sind mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden. Vor allem die ersten beiden Adventswochenenden waren umsatzstark, am dritten Adventssamstag sorgte anhaltender Regen für einen leichten Einbruch.

Zu Beginn des Weihnachtsgeschäft sorgte der sogenannte Black Friday für eine volle Innenstadt. Viele Einzelhändler hatten die Rabatte auch am darauf folgenden Samstag gewährt und so von der Idee des Onlinehandels profitiert.

Kauflaune gut in Karlsruhe

Insgesamt war das Geschäft laut einer Umfrage des Handelsverbandes Nordbaden in Karlsruhe deutlich besser als in anderen Städten. Nach langen Jahren der Entbehrung seien dafür vor allem auch die fast baustellenfreie Fußgängerzone verantwortlich, so die Präsidentin des Handelsverbandes Petra Lorenz.

Busse und Bahnen kostenlos

Der kostenlose ÖPNV an den Adventswochenenden habe viele Menschen nach Karlsruhe gelockt, allerdings kamen nicht alle zum Einkaufen, sondern um Angebote wie den Zoo, die Eisbahn oder den Weihnachtsmarkt zu nutzten.