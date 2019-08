Ein Motorradfahrer ist am Sonntagmorgen auf der Landstraße beim Kaltenbronn (Kreis Rastatt) schwer gestürzt. Nach Angaben der Polizei war er in einer Gruppe Motorradfahrer unterwegs und fuhr ohne erkennbaren Grund in einer Rechtskurve geradeaus. Der schwer verletzte 29-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Karlsruher Krankenhaus gebracht.