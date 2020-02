per Mail teilen

Ein 18-Jähriger, hat am Montag in Gernsbach mit einer Eisenstange wahllos auf Gegenstände, Autos und Garagentore eingeschlagen. Laut Polizei soll er zudem eine Frau mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen und aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in ärztliche Behandlung übergeben.