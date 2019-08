Die Stadt Gernsbach (Kreis Rastatt) lädt Bürgerinnen und Bürger am Donnerstagabend zu einer Informationsveranstaltung über die geplanten Baumaßnahmen im Gernsbacher Tunnel ein. Ab dem 2.9.2019 sollen die Rettungstreppenhäuser im Straßentunnel an der B462 erweitert werden. An bis zu acht Wochenenden muss der Tunnel deswegen voll gesperrt werden. Die Baumaßnahmen werden bis Februar 2021 dauern. Die Infoveranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Stadthalle Gernsbach.